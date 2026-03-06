Ομάδες

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Μαρτίου 2026, 23:41
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα προς ξεκάθαρη κατεύθυνση στα Σέρβικα, ποστάροντας την ατάκα «ντροπή σου».  

Πριν καλά τελειώσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δει που πάει το... πράμα και είχε στείλει το δικό του μήνυμα. Προς ξεκάθαρη κατεύθυνση και χωρίς καμία διάθεση παρερμηνείας. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε στα σέρβικα «Sram te bilo» που σημαίνει.... ντροπή σου, μετά τα όσα είδε από τους διαιτητές των Ντάνι Ιερεθουέλο και Ντέγιαν Μποντιρόγκα. 

EUROLEAGUE
EUROLEAGUE
EUROLEAGUE
EUROLEAGUE
