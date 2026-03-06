«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

Ο Παναθηναϊκός δε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα νέα διαιτητικά αίσχη της EuroLeague, αποφάσισε να κατεβάσει από την οροφή του T-Center το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Τα εκτελστικά όργανα του Ντάνι Ιερεθουέλο έκαναν και πάλι το.. θαύμα τους φέρνοντας εις πέρας την αποστολή τους και χαρίζοντας την νίκη στον Ολυμπιακό.

Οι δύο Ισπανοί Πέρεθ και ο Πολωνός Πέτεκ έκαναν ότι μπορούσαν για να πάρει ο Ολυμπιακός διαφορά 17 πόντων και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε όλους και σε όλα, κατάφερε να επιστρέψει έκαναν ότι μπορούσαν για να τον σπρώξουν μέχρι την τελική νίκη.

Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Παναθηναϊκό οι άνθρωποι του οποίοι είχαν αποφασίσει από το ημίχρονο κιόλας του αγώνα να κατεβάσουν από την οροφή του T-Center το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού το 2000 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για τις άθλιες διαιτησίες που βρίσκει μπροστά του κάθε εβδομάδα ο Παναθηναϊκός και πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απορχώρητο με τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια, να έχει αργήσει να αντιδράσει.