Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 19:55
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»

Ο Γάλλος σέντερ στο ΣΕΦ για ψυχολογική στήριξη στους συμπαίκτες του, εξήγησε παράλληλα το λόγο που είναι εκτός δωδεκάδας.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε τονίσει πως η απόφαση για το αν ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στη δωδεκάδα του ΣΕΦ, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Κάτι που επιβεβαίωσε ουσιαστικά και ο Γάλλος, φτάνοντας στο κλειστό του Φαλήρου.

Ο κορυφαίος σέντερ της Euroleague που έχει κάνει δύο ομαδικές προπονήσεις, ακολούθησε την αποστολή για το ντέρμπι, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του.

Φτάνοντας στο ΣΕΦ με μια ατάκα του στη NOVA ξεκαθάρισε πως θέλει να είναι στο 100% όταν επιστρέψει. Κάτι που όπως όλα δείχνουν θα γίνει στο ματς με την Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens.

«Θέλω να είμαι στο 100% μου όταν επιστρέψω. Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα 100%», είπε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ.



