Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Νωρίτερα στο ΣΕΦ ο Χέιζ Ντέιβις - Δεν τον άφησαν να βάλει κλασική μουσική

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Πιστός στη ρουτίνα που ακολουθεί πριν από κάθε παιχνίδι εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (06/03).

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πράσινων» έφτασε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρκετά νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας του, προκειμένου να ακολουθήσει το προσωπικό του πρόγραμμα προετοιμασίας και να κάνει το καθιερωμένο ζέσταμα πριν από το τζάμπολ.

Πρόκειται για μια συνήθεια που τηρεί ευλαβικά από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα με το «τριφύλλι», επιλέγοντας να προετοιμάζεται μόνος του πριν από κάθε παιχνίδι.

Μάλιστα, ο Χέιζ-Ντέιβις συνηθίζει να κάνει την προθέρμανσή του υπό τους ήχους κλασικής μουσικής, ωστόσο αυτή τη φορά στο ΣΕΦ δεν του επετράπη να χρησιμοποιήσει τα ηχεία του γηπέδου για τις μουσικές επιλογές του.