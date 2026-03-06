Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ οι «πράσινοι»

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η ομάδα του «τριφυλλιού».

Στις 19:15 ακριβώς έκανε την εμφάνισή της στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας η ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το ίδιο έγινε και με την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού βρίσκεται στον Πειραιά από το πρώι, όπου κατέλυσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της γύρω περιόχης, ενώ στη συνέχεια πήγε στο ΣΕΦ για την τελευταία προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι.

Στις ακριβώς η αποστολή του "τριφυλλιού" έφτασε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η αποστολή του Παναθηναϊκού συνοδευόμενη από αστυνομικές δυνάμεις.

Αρκετά νωρίτερα είχε φτάσει στο ΣΕΦ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να κάνει το ατομικό του ζέσταμα, με τους ανθρώπους του γηπέδου και του Ολυμπιακού να μην του επιτρέπουν να βάλει στα ηχεία την αγαπημένη του κλασική μουσική.