ΑΕΚ: Επίσημο! Πάει Copa Africa με την Ανγκόλα ο Ζίνι – Τα παιχνίδια που θα τον στερηθεί η «Ένωση»

EUROKINISSI

Ο Ζίνι βρίσκεται στην αποστολή της Ανγκόλα για το επερχόμενο Copa Africa, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα τον στερηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί 21 Δεκεμβρίου με 18 Ιανουαρίου στο Μαρόκο.

Η Ανγκόλα ανακοίνωσε την αποστολή της με τον επιθετικό της «Ένωσης» να είναι ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν.

Η FIFA έχει ορίσει ως ημερομηνία αποδέσμευσης των ποδοσφαιριστών από τις ομάδες τους την 15η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του, τότε, θα είναι διαθέσιμος στα ματς με τη Σαμσουνσπόρ (11/12) για το Conference League και με τον Παναιτωλικό (14/12) για τη Super League.

Ο 23χρονος επιθετικός δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι με την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, αλλά και στο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στις 21 Δεκεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που η Ανγκόλα φτάσει μέχρι τη φάση των «16» του Copa Africa (βλ. 3 Ιανουαρίου), τότε αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Άρης – ΑΕΚ της 16ης αγωνιστικής. Σε περίπτωση που περάσει στα προημιτελικά, τότε όπως είναι φυσικό θα απουσιάσει.