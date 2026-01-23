Ομάδες

Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 13:58
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ

Με απουσίες, αλλά και σαρωτικές αλλαγές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League.

Μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν και πριν τον... τελικό πρόκρισης στο Champions League με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στη Super League και την αναμέτρηση του Σαββάτου (24/1, 17:00) με τον Βόλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός πλάνων τους Πιρόλα και τον Ορτέγκα, προκειμένου να πάρουν ανάσες και να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης (28/1).

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Ονιεμαέτσι, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.

Ο 63χρονος Βάσκος τεχνικός εξάλλου αναμένεται να κάνει εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα, διατηρώντας μόνο τους Τζολάκη και Κοστίνια στο αρχικό σχήμα.

Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία ή Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί είναι οι επικρατέστεροι για να βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα.



