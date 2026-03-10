Ομάδες

MLS: Ισόβιος αποκλεισμός για δύο παίκτες λόγω παράνομου στοιχηματισμού
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 07:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Ισόβιος αποκλεισμός για δύο παίκτες λόγω παράνομου στοιχηματισμού

Ο Ντέρικ Τζόουνς και ο Γιο Γιεμπόα τιμωρήθηκαν διά βίου από την αμερικανική ποδοσφαιρική λίγκα λόγω παράνομου στοιχηματισμού.

Την ποινή του ισόβιου αποκλεισμού από το MLS επέβαλλε η αμερικανική λίγκα στον Ντέρικ Τζόουνς και τον Γιο Γιεμπόα, λόγω παράνομου στοιχηματισμού.

Οι δύο παίκτες που υπήρξαν συμπαίκτες στους Κολόμπους Κρου (ο δεύτερος παίκτες αγωνίστηκε στην Λος Άντζελες FC) διαπιστώθηκε ότι πόνταραν πέρσι σε αγώνες των ομάδων του, αποκομίζοντας μεγάλα οφέλη.

Μάλιστα, αμφότεροι αποδείχθηκε ότι είχαν ποντάρει στο ενδεχόμενο να παρατηρηθεί ο Τζόουνς με κίτρινη κάρτα σε αγώνα της ομάδας του (κάτι που συνέβη) σε αγώνα που διεξήχθη στις 19 Οκτωβρίου του 2024.

Το MLS σε συνεργασία με εποπτικές αρχές διαπίστωσε πλήθος πονταρισμάτων σε αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ αποδείχθηκε ότι και οι δύο παρείχαν εμπιστευτικές εσωτερικές πληροφορίες και με άλλους παίκτες κυρίως σε παιχνίδια στα οποία είχαν την πρόθεση να πάρουν κίτρινες κάρτες.

Αμφότεροι δεν βρήκαν φέτος συμβόλαιο στο MLS, στο οποίο δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής...



