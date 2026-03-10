Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/03) - «Αντρέα, τι κάνεις;»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 08:46
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (10/03).

Απίθανα πράγματα έχει πετύχει ο Αντρέας Τετέι στις τελευταίες 35 ημέρες στον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός είναι εκ των βασικών πρωταγωνιστών στη πορεία των «πράσινων» για τα play offs της Super League και στους 16 του Europa League.

Από εκεί και πέρα, «Γενέθλια και πληγή» για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συμπληρώνει 101 έτη ίδρυσης, τη στιγμή που δυσκολεύεται στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ σκέφτεται «Τώρα Ευρώπη» με τις μάχες κόντρα στην Τσέλιε.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



CHAMPIONS LEAGUE
Σπόρτινγκ: Πρόβλημα με Ιωαννίδη που συνεχίζει να μένει εκτός -Χάνει τα ματς με Μπόντο
17 λεπτά πριν Σπόρτινγκ: Πρόβλημα με Ιωαννίδη που συνεχίζει να μένει εκτός -Χάνει τα ματς με Μπόντο
NBA
ΝΒΑ: Παίκτης της εβδομάδας ο Ουεμπανιάμα
37 λεπτά πριν ΝΒΑ: Παίκτης της εβδομάδας ο Ουεμπανιάμα
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: 2.000 «κιτρινόμαυροι» στο Τσέλιε
56 λεπτά πριν ΑΕΚ: 2.000 «κιτρινόμαυροι» στο Τσέλιε
EUROLEAGUE
Στο Παρίσι ο Ολυμπιακός για το σερί
1 ώρα πριν Στο Παρίσι ο Ολυμπιακός για το σερί
