NBA: Τρίτη σερί ήττα οι Μπακς, οι Μπουλς πήραν τη ματσάρα των 302 πόντων – Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Abbie Parr
Onsports team 22 Δεκεμβρίου 2025, 08:52
NBA

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μετατρέψει σε… εφιαλτική τη σεζόν για τους Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν ακόμα μια ήττα.

Το Μιλγουόκι πάλεψε, αλλά στο τέλος λύγισε 103-100 από τη Μινεσότα, γνωρίζοντας την τρίτη διαδοχική ήττα τους.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έκανε πολύ καλή εμφάνιση, «αγγίζοντας» το τριπλ νταμπλ (24π., 10ριμπ., 9ασ.), αλλά δεν έφτασε, καθώς οι Μπακς «πληγώθηκαν» από τον πρώην παίκτη τους, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο (18π. με 4/8 τρίποντα). Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν άστοχος (7/24 εντός παιδιάς), ωστόσο στο τέλος έβαλε καθοριστικό σουτ για το 103-97, με το οποίο οι Τίμπεργουλφς «κλείδωσαν» τη νίκη.

Σε ένα παιχνίδι που μπήκαν συνολικά 302 πόντοι, οι Μπουλς νίκησαν 152-150 των Χοκς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν στο τέλος το ματς, αλλά ο Τρέι Γιάνγκ αστόχησε σε τρίποντο. Ο εκπληκτικός Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 47 πόντους με 6/13 τρίποντα κι οι Νικς επιβλήθηκαν 132-125 των Χιτ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12):

  • Ατλάντα – Σικάγο 150-152
  • Μπρούκλιν – Τορόντο 96-81
  • Νέα Υόρκη – Μαϊάμι 132-125
  • Ουάσινγκτον – Σαν Αντόνιο 113-124
  • Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100
  • Σακραμέντο – Χιούστον 125-124

Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights – December 21, 2025 | NBA Season

Atlanta Hawks vs Chicago Bulls Full Game Highlights – December 21, 2025 | NBA S

Jalen Brunson Records His MSG CAREER-HIGH - 47 PTS | December 21, 2025



