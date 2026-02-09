ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η Κατερίνα Γιαννακοπούλου από την ΚΑΕ

Οnsports Τeam

Οι λόγοι που οδήγησαν τη νομική σύμβουλο στο να αποχωρήσει από το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ.

Η Κατερίνα Γιαννακοπούλου υπέβαλλε την παραίτησή της στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την πρόσφατη διαμάχη που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Τέλη Μυστακίδη και τον ΑΣ ΠΑΟΚ για την μη έγκαιρη καταβολή των οφειλών από την πλευρά της ΚΑΕ στον Ερασιτέχνη, όπως αναγνωρίστηκαν από την ανάληψη της νέας διοίκησης.

Στην παραίτησή της, η κ. Γιαννακόπουλου επικαλείται μεταξύ άλλων λόγους αξιοπρέπειας, τονίζοντας πως τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα μεταξύ ΑΣ και ΚΑΕ δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει τη συνεργασία της με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Ουσιαστικά, η κυρία Γιαννακοπούλου πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ του ΑΣ, τον οποίο υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει, αφού παραμένει νομικός του σύμβουλος, ούσα παρελθόν πλέον από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η νομική σύμβουλος:

«Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, αποφάσισα να διακόψω τη συνεργασία μου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, επαγγελματικής ευσυνειδησίας, ευθιξίας και δεοντολογίας, υπέβαλλα σήμερα την παραίτηση μου προς τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Νικόλαο Βεζυρτζή και προς τα μέλη του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Διαχρονικά, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως νομικός, έχω υπηρετήσει αποκλειστικά την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ενιαίου και αδιαίρετου ΠΑΟΚ, θέση από την οποία δεν παρεκκλίνω».