Παναθηναϊκός: Επιστροφές για Μπενίτεθ ενόψει ΠΑΟΚ - Το πλάνο για την Τούμπα

Οnsports Τeam

Την επιτυχημένη «συνταγή» του ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό αναμένεται να διατηρήσει και κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο, αλλά ήδη η προσοχή έχει στραφεί στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την ερχόμενη Τετάρτη (11/2, 20:30).

Οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους 0-1 από το ματς της Λεωφόρου για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Το ευτύχημα για τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πως μετά τις πολλές απουσίες που αντιμετώπισε στο μεγάλο ματς του «Γ. Καραϊσκάκης», θα έχει πλέον περισσότερες λύσεις στα χέρια του.

Ο Αχμέντ Τουμπά και ο Ανταμ Τσέριν επανήλθαν την Δευτέρα (9/2) στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης στο Κορωπί και τέθηκαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή ενόψει του αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο πρώτος ξεπέρασε την πνευμονία που είχε υποστεί μετά το ματς με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, αφού είχε αγωνιστεί έχοντας ίωση και ο δεύτερος δεν αισθάνεται πλέον ενοχλήσεις, ενώ φουλ προπόνηση έκανε και ο Ρενάτο Σάντσες που υπολογίζεται επίσης κανονικά.

Μάλιστα, ο Τουμπά διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, δίπλα σε Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον, μιας και ο Μπενίτεθ αναμένεται να διατηρήσει την επιτυχημένη συνταγή του Φαλήρου, με τους τρεις στόπερ. Δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή και στη μεσαία γραμμή, με τους Τσέριν και Σάντσες να διεκδικούν τη θέση του Σιώπη δίπλα στον Κοντούρη, ενώ ο Κώτσιρας είναι επικρατέστερος για τη δεξιά πλευρά αντί του Καλάμπρια, μετά και τον μικροτραυματισμό που αντιμετώπισε.

Όσο για την τριάδα της επίθεσης κόντρα στον Ολυμπιακό (Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι), μπορεί να σπάσει λόγω καταπόνησης, με τους Ζαρουρί και Παντελίδη να διεκδικούν μια θέση.

Όσο για τους Φακούντο Πελίτρι και Φίλιπ Τζούρισιτς, δεν θα είναι διαθέσιμοι κόντρα στον ΠΑΟΚ, ωστόσο αμφότεροι έχουν μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους σε φουλ προπονήσεις και δεν αποκλείεται να προλάβουν το ματς με τη Βιτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (19/02). Πιο πίσω θα πάει η υπόθεση του Μούσα Σισοκό, ενώ Πέδρο Τσιριβέγια και Σίριλ Ντέσερς αναμένονται μέσα στον Μάρτιο.