Super Bowl: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν εντός κι εκτός halftime show

AP Photo/Lynne Sladky

Οnsports Τeam

Εκρηκτικές εμφανίσεις, γάμοι επί σκηνής, αφιερώματα και ένας τελικός που κρίθηκε στο φινάλε

Με μεγάλη επιτυχία και χιλιάδες αντιδράσεις πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το Super Bowl. Δεν πρόκειται μόνο για τον τελικό του NFL, αλλά για ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός, όπου το θέαμα συχνά συναγωνίζεται - ή και ξεπερνά - τον ίδιο τον αγώνα.

Το φετινό Super Bowl LX έδωσε για ακόμη μία φορά άφθονο υλικό για συζήτηση, με το show του Bad Bunny στο ημίχρονο και όσα συνέβησαν γύρω του να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Ο Bad Bunny στο επίκεντρο

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του φετινού Super Bowl ήταν αυτή του Bad Bunny, με το halftime show του να προκαλεί χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις.