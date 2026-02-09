Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε την ώρα του αγώνα κι υπέστη σπασμούς

Onsports Team

«Πάγωσαν» στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας, όπου κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φλαμένγκο με την Σαμπάιο Κορέα, ο Αλεξάντρε της δεύτερης κατέρρευσε κι υπέστη σπασμούς.

Ο παίκτης της Σαμπάιο Κορέα έπεσε στο χορτάρι χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, με την εικόνα των σπασμών να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων κάλεσαν άμεσα τους γιατρούς του αγώνα, οι οποίοι έσπευσαν για βοήθεια. Ο Αλεξάντρε διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέστη και δεύτερη κρίση, η οποία αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό προσωπικό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξετάσεις του ήταν καθαρές, ωστόσο θα παραμείνει για 24 ώρες υπό παρακολούθηση.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα Μέσα, τον Ιανουάριο του 2024 ο ποδοσφαιριστής είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανή, το οποίο θα μπορούσε να τον αφήσει τετραπληγικό. Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση βιδών και πλάκας στη σπονδυλική στήλη.

Για την ιστορία, η Φλαμένγκο επικράτησε με 7-1 της Σαμπάιο Κορέα.