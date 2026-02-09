Serie A: Η Ρόμα έκανε το καθήκον της μετά το «δώρο» της Λάτσιο

Οnsports Τeam

Η Ρόμα εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της «συμπολίτισσας» Λάτσιο με τη Γιουβέντους (2-2), έκανε το καθήκον της απέναντι στην Κάλιαρι (2-0) και, πλέον, ισοβαθμεί με τη «Μεγάλη Κυρία» στην 4η θέση δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη «μάχη» για την έξοδο στο Champions League της σεζόν 2026/2027.

Ο Ολλανδός Μάλεν εξακολουθεί να σκοράρει από τότε που ήρθε στην ομάδα της «αιώνιας» όλης στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, πέτυχε δύο γκολ στο σημερινό παιχνίδι κι εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι.

Γερά στη μάχη για ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περιόδου μπήκε η φορμαρισμένη Αταλάντα. Νίκησε νωρίτερα με 2-1 στο Μπέργκαμο την Κρεμονέζε, συμπλήρωσε 7 αγώνες αήττητη (5 νίκες, 2 ισοπαλίες) και, πλέον, δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη συνέχεια.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Βερόνα-Πίζα 0-0

Τζένοα-Νάπολι 2-3

(3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο - 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)

Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2

(51' Σόλομον, 54' Κιν - 26' Κασαντέι, 90'+4 Μαριπάν)

Μπολόνια-Πάρμα 0-1

(90'+ Ορντονιές)

Λέτσε-Ουντινέζε 2-1

(5' Γκάντελμαν, 90' Μπαντά-26' πεν. Σολέ)

Σασουόλο-Ίντερ 0-5

(11' Μπίσεκ, 28' Τιράμ, 50' Μαρτίνες, 54' Ακάνζι, 89' Λουίς Ενρίκε)

Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2

(59' ΜακΚίνι, 90'+6 Καλουλού - 45'+2 Πέδρο, 47' Ίσακσεν)

Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1

(13' Κρστοβιτς, 25' Τζαπακόστα - 90'+4 Θόρσμπι)

Ρόμα-Κάλιαρι 2-0

(25',65' Μάλεν)

Μίλαν-Κόμο 18/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Ίντερ 58

Μίλαν 50 -23αγ.

Νάπολι 49

Γιουβέντους 46

Ρόμα 46

Κόμο 41 -23αγ.

Αταλάντα 39

Λάτσιο 33

Ουντινέζε 32

Μπολόνια 30

Σασουόλο 29

Κάλιαρι 28

Τορίνο 27

Πάρμα 26

Κρεμονέζε 23

Τζένοα 23

Λέτσε 21

Φιορεντίνα 18

Πίζα 15

Βερόνα 15