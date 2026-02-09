Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την κρίσιμη μάχη με τη Βικτόρια Πλζεν - Πόσο κοστίζουν

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την επίτευξη των στόχων του μπαίνει ο Παναθηναϊκός.

Μετά τον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και το ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΛ, οι «πράσινοι» ρίχνονται στη μάχη των νοκ άουτ αγώνων για τα play offs του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (19/2, 22:00) με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Όπως έγινε γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει από το μεσημέρι (16:00) της Τρίτης (10/2), ενώ οι τιμές ξεκινούν από τα 30 ευρώ. Σε όλα τα ποσά συμπεριλαμβάνονται και τα 5 ευρώ που αφορούν την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της φάσης των Play offs του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (19/2, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 10/2 στις 4 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 30 € 22, 23, 24, 30, 31, 32 50 € 26, 28 85€ 29 205€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION