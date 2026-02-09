Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά» - Το μήνυμα του Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του
EUROKINISSI
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 16:52
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά» - Το μήνυμα του Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του

Με εμφανή χιουμοριστική διάθεση, ο Ντάβιντε Καλάμπρια έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο «αιώνιο» ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Ο Ιταλός μπακ του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από σύγκρουση με τον Ποντένσε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει αναγκαστικά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με φορείο και κολάρο.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα, με τον ίδιο να στέλνει μήνυμα μέσω των social media, επισημαίνοντας πως είναι… ακόμα ζωντανός.

«Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Είμαι ζωντανός, όλα καλά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες από την αναμέτρηση του Φαλήρου.

Δείτε το ποστ του Ντάβιντε Καλάμπρια, μετά τον τραυματισμό του:



Ροή ειδήσεων

BET
Τι είναι το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς
13 λεπτά πριν Τι είναι το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς
SUPER LEAGUE 2
Μαρκό: Νέα σπουδαία μεταγραφή - Ανακοίνωσε τον αδερφό του Αντίνο
21 λεπτά πριν Μαρκό: Νέα σπουδαία μεταγραφή - Ανακοίνωσε τον αδερφό του Αντίνο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο
42 λεπτά πριν ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο
ΣΠΟΡ
Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος
45 λεπτά πριν Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved