Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 17:53
ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο Qatar Open και με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε στα δύο σετ τη Ζεϊνέπ Σονμέζ.

Δυναμικά ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στο τουρνουά WTA 1000 του Κατάρ.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία (Νο 85 στην παγκόσμια κατάταξη) και τη νίκησε σχετικά εύκολα με 6-1, 6-3 σε μία ώρα και 21 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, την περιμένει μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, Νο 8 στον κόσμο, η οποία πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.



Ροή ειδήσεων

BET
Τι είναι το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς
13 λεπτά πριν Τι είναι το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς
SUPER LEAGUE 2
Μαρκό: Νέα σπουδαία μεταγραφή - Ανακοίνωσε τον αδερφό του Αντίνο
21 λεπτά πριν Μαρκό: Νέα σπουδαία μεταγραφή - Ανακοίνωσε τον αδερφό του Αντίνο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο
41 λεπτά πριν ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο
ΣΠΟΡ
Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος
44 λεπτά πριν Μαρία Σάκκαρη: Δυνατό ξεκίνημα στην Ντόχα - Η Παολίνι επόμενη αντίπαλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved