ΑΕΚ: Επένδυση στο μέλλον με τον 17χρονο Τάσο Αμανατίδη – Επισημοποίησε τη μεταγραφή ο Μακεδονικός

MAKEDONIKOS FC

Η ΑΕΚ προχώρησε σε ακόμα μια επένδυση για το μέλλον της, καθώς απέκτησε τον 17χρονο, Τάσο Αμανατίδη του Μακεδονικού.

Ο νεαρός δεξιός εξτρέμ θεωρείται ένα από τα μεγαλα πρότζεκτ που αγωνίζονται στη Super League 2.

Ο γιος του προπονητή, Περικλή Αμανατίδη, προσέλκυσε το ενδιαφέρων όλων των «μεγάλων» ομάδων, αλλά αντίστοιχων από το εξωτερικό. Οι «κιτρινόμαυροι», όμως, κινήθηκαν με μεθοδικότητα κι έκαναν δικό τους τον Τάσο Αμανατίδη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Μακεδονικός

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του 17χρονου ποδοσφαιριστή του συλλόγου, Αναστάσιου (Τάσου) Αμανατίδη στην ΠΑΕ ΑΕΚ!

Ο 17χρονος (30/06/2008) δεξιός εξτρέμ κατάφερε να δείξει εντός αγωνιστικό χώρου τα στοιχεία που τον διακρίνουν. Με συνεπή δουλειά και σταθερή βελτίωση ο νεαρός μεσοεπιθετικός κέρδισε το καλοκαίρι του 2025, το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που τόσο αξίζει, στον Μακεδονικό

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός με την εργατικότητά του, τον χαρακτήρα του και το πάθος του, κατάφερε τη φετινή, πρώτη του χρονιά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να αφήσει το αποτύπωμά του, καθώς οι εμφανίσεις του στο Πρωτάθλημα της Super League 2 κέντρισαν το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, με την ομάδα της Αθήνας να προχωρά στην απόκτηση των δικαιωμάτων του από την ΠΑΕ Μακεδονικός με 3ετες συμβόλαιο. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ο Αμανατίδης να παραμείνει στον σύλλογο έως και τον Ιούνιο του 2026 και μετέπειτα να ενταχθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η διοίκηση του συλλόγου συγχαίρει τον Τάσο για την μετακίνησή του στην ΑΕΚ και του εύχεται να παραμείνει υγιής και να πετύχει όλα του τα όνειρα στο ποδόσφαιρο!

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός Τάσος Αμανατίδης κατάφερε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να γράψει ιστορία καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Μακεδονικού στη Β’ Εθνική σε ηλικία 17 ετών, 3 μηνών και 12 ημερών. Πήρε το ρεκόρ από το Νίκο Σακελλαρίδη, που στις 18.09.1988 είχε σκοράρει 17 ετών, 11 μηνών και 19 ημερών (με στοιχεία από το 1981 και μετά)».