ΑΕΚ – Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή: Τα highlights του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας χάντμπολ
INTIME SPORTS
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 19:50
ΣΠΟΡ / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή: Τα highlights του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας χάντμπολ

Δείτε τα highlights του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας χαντμπολ, Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή νίκησε 33-29 την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της κατόχου του τίτλου στο κλειστό του Καματερού και διατήρησαν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου, καθώς έκαναν το «4 στα 4», σηκώνοντας το τρόπαιο μετά το 2018, το 2019 και το 2023.

Ολυμπιακός / ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ - ΑΕΚ 33-29 | HIGHLIGHTS



