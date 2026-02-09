Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Ομιλία Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες - «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»
Οnsports Τeam 09 Φεβρουαρίου 2026, 20:43
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ομιλία Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες - «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Εμψυχωτική ομιλία προς όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε ο Ιβάν Σαββίδης ενόψει της τελικής ευθείας στη σεζόν.

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε τη Δευτέρα (9/2) σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει να κάνει σε κρίσιμα σημεία της σεζόν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης και πίστης ενόψει της τελικής ευθείας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικέφαλου ανέφερε πως απαιτείται «καθαρό μυαλό και απόλυτη συγκέντρωση στους στόχους», τονίζοντας πως «από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το πιο σημαντικό, σαν να είναι το τελευταίο».

Ο Ιβάν Σαββίδης επεσήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι να κοιτάζει κανείς μακριά, αλλά να εστιάζει αποκλειστικά στο επόμενο ματς.

«Να τα δίνετε όλοι όλα στο γήπεδο και μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η σκέψη να πηγαίνει κατευθείαν στο πώς θα έρθει η νίκη στο επόμενο», είπε σε ένα άλλο κομμάτι της ομιλίας του.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Συνάντηση δήμου Θεσσαλονίκης και ΠΑΕ για τη «Νέα Τούμπα»

ΠΑΟΚ: Συνάντηση δήμου Θεσσαλονίκης και ΠΑΕ για τη «Νέα Τούμπα»
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ με Παναθηναϊκό οι Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ - Αγωνία για Μεϊτέ

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ με Παναθηναϊκό οι Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ - Αγωνία για Μεϊτέ

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε την ώρα του αγώνα κι υπέστη σπασμούς
7 λεπτά πριν Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε την ώρα του αγώνα κι υπέστη σπασμούς
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Συνάντηση δήμου Θεσσαλονίκης και ΠΑΕ για τη «Νέα Τούμπα»
37 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Συνάντηση δήμου Θεσσαλονίκης και ΠΑΕ για τη «Νέα Τούμπα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η Κατερίνα Γιαννακοπούλου από την ΚΑΕ
43 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η Κατερίνα Γιαννακοπούλου από την ΚΑΕ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Εκτός με Καρδίτσα ο Αρσενόπουλος, αμφίβολος ο Κατσίβελης
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Εκτός με Καρδίτσα ο Αρσενόπουλος, αμφίβολος ο Κατσίβελης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved