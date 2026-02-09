ΠΑΟΚ: Ομιλία Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες - «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Οnsports Τeam

Εμψυχωτική ομιλία προς όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε ο Ιβάν Σαββίδης ενόψει της τελικής ευθείας στη σεζόν.

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε τη Δευτέρα (9/2) σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει να κάνει σε κρίσιμα σημεία της σεζόν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης και πίστης ενόψει της τελικής ευθείας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικέφαλου ανέφερε πως απαιτείται «καθαρό μυαλό και απόλυτη συγκέντρωση στους στόχους», τονίζοντας πως «από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το πιο σημαντικό, σαν να είναι το τελευταίο».

Ο Ιβάν Σαββίδης επεσήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι να κοιτάζει κανείς μακριά, αλλά να εστιάζει αποκλειστικά στο επόμενο ματς.

«Να τα δίνετε όλοι όλα στο γήπεδο και μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η σκέψη να πηγαίνει κατευθείαν στο πώς θα έρθει η νίκη στο επόμενο», είπε σε ένα άλλο κομμάτι της ομιλίας του.