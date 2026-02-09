Volley League: Νίκη πρωτιάς για τον Παναθηναϊκό - «Καθάρισε» με 3-0 σετ τον Μίλωνα

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ εκτός έδρας του Μίλωνα και πέρασε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Volley League.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής στο ντέρμπι κορυφής για την 14η αγωνιστική της Volley League Ανδρών κόντρα στον Μίλωνα.

Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, με το τριφύλλι να είναι πιο ψύχραιμο στα κρίσιμα σημεία και με μία καταπληκτική εμφάνιση πήρε τη νίκη με 3-0 σετ (25-27, 22-25, 28-30).

Έτσι, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας την ομάδα της Νέας Σμύρνης και «αγκάλιασε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας σε όλες τις σειρές των play off, αν και υπάρχει ακόμα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε δύο εβδομάδες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο σ' όλη τη διάρκεια κι εναλλάσσονταν το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός «ξέφυγε» πρώτος με το ισχνό 10-8 με άσσο του Βουλκίδη, όμως ο Μίλωνας «επέστρεψε» και πέρασε μπροστά με τον Σχάουτεν και την άστοχη επίθεση του Νίλσεν (15-14). Ο Μίλωνας έφτασε πρώτος σε σετ-μπολ (24-23 και 25-24) τα οποία «εσβησε» ο Παναθηναϊκός, με τον Γιάντσουκ να παίρνει... φωτιά απ' το σερβίς στο φινάλε και με δύο σερί άσσους να χαρίζει το σετ και το 0-1 στην ομάδα του.

Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας πήρε ένα μικρό προβάδισμα δύο πόντων με τον πρώτο χρόνο του Αγκάμεζ (9-7) κι ανέβηκε και στο +3 (11-8) με το μπλοκ-άουτ του Σχάουτεν. Ο Γιάντσουκ άρχισε να ανεβάζει ξανά στροφές, όμως οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κρατάνε αυτή τη διαφορά τριών πόντων (16-13) με ένα πάιπ του Νανόπουλου. Ακολούθησε ένα... κρεσέντο του Γιάντσουκ, ο οποίος «έγραψε» τρεις σερί πόντους για το 16-17, με τον Παναθηναϊκό να «κλείνει» και το δεύτερο σετ με 25-22, χάρις στους άσσους του Νίλσεν κι ένα χτύπημα του Πρωτοψάλτη στον τελευταίο πόντο.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μικρές διαφορές δύο πόντων (4-6 και 6-8) και τον Μίλωνα να ισοφαρίζει και να περνάει μπροστά με 10-9 από μπλοκ του Πολούιαν. Με το σκορ στο 18-18, ο Βουλκίδης έπιασε... δουλειά απ' το σερβίς και με ένα τρομερό χτύπημα που έβαλε δύσκολα στην υποδοχή του Μίλωνα, συν έναν άσσο, έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +2 (18-20). Οι γηπεδούχοι επανήλθαν και ισοφάρισαν και προσπέρασαν στο σκορ με 23-22 χάρις σε ένα σερί 3-0, όμως ο Παναθηναϊκός επέστυρεψε απ' τα ατελείωτα «ράλι» που ακολούθησαν, «έσβησε» 5 σετ-μπολ του Μίλωνα και με τον πρώτο χρόνο του Γκάσμαν έκανε το 30-28 και πήρε το ματς με 3-0 σετ.

Τα σετ: 25-27, 22-25, 28-30

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Πανιώνιος 3-0

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ 1-3

Κηφισιά – Φλοίσβος 3-2

Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός 1-3

Μίλων – Παναθηναϊκός 0-3

Η βαθμολογία της Volley League ανδρών

Παναθηναϊκός 34 Μίλων 31 ΠΑΟΚ 29 * Ολυμπιακός 29 ΟΦΗ 23 * Πανιώνιος 14 Καλαμάτα 13 Φοίνικας Σύρου 12 Κηφισιά 11 Φλοίσβος 11

*ματς λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική