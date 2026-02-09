Ομάδες

ΑΕΚ: Εκτός με Καρδίτσα ο Αρσενόπουλος, αμφίβολος ο Κατσίβελης
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Φεβρουαρίου 2026, 21:19
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Εκτός με Καρδίτσα ο Αρσενόπουλος, αμφίβολος ο Κατσίβελης

Ο Νίκος Αρσενόπουλος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καρδίτσα, για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Basketball Champions League.

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία την «Ένωση» την τρέχουσα σεζόν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, σε πολλές περιπτώσεις, έχει κληθεί να διαχειριστεί τις απουσίες, κάτι που θα κληθεί να κάνει και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Η έμπειρος τεχνικός της ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκο Αρσενόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Επίσης, αμφίβολη θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.



