Τι είναι το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς

Onsports Team

Η Allwyn εγκαινιάζει τη νέα εποχή στη διασκέδαση με το instant Win, τη συναρπαστική εμπειρία που μοιράζει σε χιλιάδες τυχερούς κέρδη στη στιγμή.

«Με το Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn έχουν, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να διεκδικήσουν κέρδη έως και 500 ευρώ στη στιγμή. Χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία, όσοι καταθέτουν δελτία με αριθμοπαιχνίδια στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων Allwyn, συμμετέχουν αυτόματα στο Instant Win και μαθαίνουν άμεσα αν κέρδισαν κάποιο έξτρα έπαθλο, μέχρι και 500 ευρώ», τονίζει ο Σωκράτης Ισπυρόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στο Αιγάλεω.

«Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα για το αν βρίσκονται ανάμεσα στους 50.000 χιλιάδες και πλέον νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο instant Win ακόμα και δωρεάν, μέσα από το Allwyn App, αρκεί να βρίσκεται κανείς εντός ενός καταστήματος Allwyn», συμπληρώνει.

Το Instant Win, η νέα εμπειρία διασκέδασης έχει ήδη ξεκινήσει στα Allwyn stores και μέχρι τις 31 Μαρτίου θα αναδεικνύει χιλιάδες τυχερούς με περισσότερα κέρδη. Ο κ. Ισπυρόπουλος αναφέρει: «Οι νικητές που προκύπτουν από το Instant Win, συμμετέχουν και σε μια μεγάλη κλήρωση για να παραβρεθούν σε ένα φαντασμαγορικό event που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ακόμα μεγαλύτερα έπαθλα. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η νέα εποχή της Allwyn έχει ξεκινήσει δυναμικά και το Instant Win αποτελεί την πρώτη από τις πολλές συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες».