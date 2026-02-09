Μαρκό: Νέα σπουδαία μεταγραφή - Ανακοίνωσε τον αδερφό του Αντίνο

Οnsports Τeam

Παίκτης της Μαρκό είναι με κάθε επισημότητα ο Τιάγκο Αντίνο, αδερφός του Σαντίνο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

Την απόκτηση του Τιάγκο Aντίνο ανακοίνωσε και επίσημα η Μαρκό, δίνοντας συνέχεια στην ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει των playoffs στην Super League 2.

Ο αδελφός του νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Σαντίνο Αντίνο, διαθέτει αξιόλογο υπόβαθρο από τα αναπτυξιακά τμήματα κορυφαίων συλλόγων της Αργεντινής. Αγωνίστηκε στην ομάδα Κ20 της Γοδόι Κρους, ομάδα που ανέδειξε και τον αδερφό του και ακολούθως στην αντίστοιχη της Ρίβερ Πλέιτ, αποκομίζοντας εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Αυτή είναι η έκτη μεταγραφή της Μαρκό κατά την περίοδο του Ιανουαρίου, μετά τους Αλεξάντερ Γιόχανσον (φορ από Μιάλμπι), Σπύρο Φουρλάνο (στόπερ από Χανιά), Λούκας Νεκούλ (χαφ από Χανιά), Έντβιν Μπετσίροβιτς (εξτρέμ από Γκάις) και Θανάση Ζαπατίνα (φορ από Ελλάς Σύρου).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Tiago Andino Valencia. Ο 22χρονος ακραίος αμυντικός έρχεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα, φέρνοντας μαζί του παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής.

Ο Tiago Andino ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Godoy Cruz, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη River Plate. Την τελευταία διετία ανήκε στο δυναμικό της Independiente Rivadavia, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής (Liga Profesional), συμμετέχοντας σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλάνο της διοίκησης για την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο η ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική στην έναρξη των Play-off του πρωταθλήματος της Superleague 2. Ο ποδοσφαιριστής έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας μας και δείχνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που θα του παρουσιαστούν.

Tiago, καλώς όρισες στην οικογένεια της Μαρκό!»