ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Φεβρουαρίου 2026, 17:56
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τον κόσμο στις Σέρρες – Δείτε βίντεο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε και στις Σέρρες για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.

Με τον κόσμο της να δίνει έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα στο γήπεδο, η «Ένωση» έκανε τη δουλειά της, επικρατώντας με 4-0 των «Λιονταριών» και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα, ανέβηκε στην κορυφή της Super League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ «ανέβασε» στο κανάλι της στο YouTube την παρακάμερα της αναμέτρησης, Πανσερραϊκός – ΑΕΚ, όπου ξεχώρισε η αποθέωση που γνώρισε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τους τουλάχιστον 5.000 φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στις Σέρρες.

Δείτε το βίντεο με όσα κατέγραψε η κάμερα του AEK TV:

H παρακάμερα του αγώνα Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4 | AEK F.C.



