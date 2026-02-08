Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Έλυσε τον… γρίφο και πάτησε γκάζι με Βάργκα και Μαρίν!

INTIME SPORTS

Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να περάσει εύκολα από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.

Με τον κόσμο της να δίνει έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα στο γήπεδο, η «Ένωση» έκανε τη δουλειά στις Σέρρες κι ανέβηκε στην κορυφή, περιμένοντας να δει τι θα κάνουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο τον αγώνα, αλλά «πέταξε» το πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, όμως, βρήκε τον τρόπο, μέσα από τα στημένα, να «ξεκλειδώσει» την άμυνα του Πανσερραϊκού κι εν τέλει να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Ο Βάργκα βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς, σκοράροντας δύο τέρματα (55’, 90+5’) κι ο Μαρίν σημείωσε ακόμα ένα (89’, πέναλτι) κι έδωσε δύο ασίστ. Το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ σημείωσε ο Γκρούγιτς (90+1’).

Η εξέλιξη του Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνησε της και προσπάθησε με υπομονή να διασπάσει την άμυνα του Πανσερραϊκού.

Η κατοχή της μπάλας έφτασε στο 82% για τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο τα «λιοντάρια» ήταν καλά οργανωμένα και δεν τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες.

Στο 23ο λεπτό, ο Μουκουντί δεν μπόρεσε να πλασάρει από κοντά σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στην προβολή που έγινε στο Καμερουνέζο αμυντικό.

Η ΑΕΚ πήγε να υποστεί την απόλυτη «ψυχρολουσία» στο 30ο λεπτό, έπειτα από (παραλίγο) ολέθριο λάθος του Ρότα. Ο Στρακόσα, όμως, πρόλαβε τον Κάλινιν, ο οποίος δεν μπόρεσε να «τσιμπήσει» την μπάλα.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια και μετά την ανάπαυλα, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα και να ψάχνει τρόπο να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων. Τελικά αυτό έγινε, σε στημένη φάση…

Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ από τα αριστερά, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1 στο 55ο λεπτό. Βέβαια, χρειάστηκε να περάσουν τουλάχιστον πέντε λεπτά μέχρι Τζήλος και Φωτιάς (VAR) να… αποδεχθούν ότι το τέρμα μετράει κανονικά.

Λίγες στιγμές νωρίτερα ο Νίκολιτς επί της ουσίας αναγκάστηκε να βγάλει τον Πινέδα (πέρασε ο Μάνταλος στη θέση του), καθώς λίγο νωρίτερα ο Τζήλος του έδωσε κίτρινη για «θέατρο» σε μια φάση που ο Μεξικανός έπεσε στην περιοχή, αλλά σηκώθηκε αμέσως και δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ.

Μετά την επίτευξη του τέρματος, η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον πλήρη έλεγχο κι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο τέρμα.

Στο 85ο λεπτό ο Φέλτες βρήκε τον Κοϊτά στον αχίλλειο την ώρα που ο Μαυριτανός έκανε σουτ εντός περιοχής. Ο Φωτιάς κάλεσε στο VAR τον Τζήλο, ο οποίος καταλόγισε το πέναλτι κι έδειξε την κίτρινη στον παίκτη του Πανσερραϊκού, για τον οποίο ήταν η δεύτερη.

Ο Μαρίν μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι κι έκανε το 0-2 στο 89ο λεπτό, με την ΑΕΚ να σημειώνει ακόμα δύο τέρματα στις καθυστερήσεις. Ο Γκρούγιτς, με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 0-3 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ μετά από πάσα του Ζοάο Μάριο, ο Βάργκα πέρασε και τον Τσομπανίδη και διαμόρφωσε το 0-4, στο 90+5’.

Τα γκολ: Βάργκα (55’), Μαρίν (88’), Γκρούγιτς (90+1’), Βάργκα (90+5')

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Φέλτες, Κάλινιν, Μπεν Σαλάμ - Πενράις, Πινέδα, Μαρίν

Κόκκινη: Φέλτες (88΄, 2η κίτρινη)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69΄ Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86΄ Σοφιανός), Ριέρα (64΄ Μπιλέ), Μασκανάκης (64΄ Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Πενράις (46΄ Πήλιος), Πινέδα (55΄ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (90+1΄ Γκρούγιτς), Ελίασον (70΄ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Ζίνι (70΄ Γκατσίνοβιτς).