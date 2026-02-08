LIVE Άρης – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Οnsports Τeam

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης - ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην «μητέρα των μαχών» της συμπρωτεύουσας.

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν τη νίκη, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει το «τρίποντο» για τη σκληρή μάχη που δίνει με Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τον τίτλο, ενώ οι «κίτρινοι» κυνηγούν την καλύτερη δυνατή συγκομιδή μέχρι το τέλος της σεζόν, για να έχουν πρώτο λόγο για την 5η θέση και την πιθανή ευρωπαϊκή έξοδο.

Στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες, υπάρχουν πέντε νίκες γηπεδούχου. Οι τέσσερις είναι για τον ΠΑΟΚ και η μία για τον Άρη. Στα δέκα τελευταία με γηπεδούχο τον Άρη υπάρχει ισορροπία, με τρεις νίκες για τους «κίτρινους», τέσσερις για τον «Δικέφαλο» και τρεις λευκές ισοπαλίες.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει στις πέντε από τις δέκα τελευταίες επισκέψεις του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το πρωτάθλημα, ενώ στα τέσσερα από τα δέκα τελευταία έχει σκοράρει μόνο ο ένας από τους δύο και στα άλλα τρία κανείς τους (0-0).

Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι στις 21 Οκτωβρίου 2018 με 2-1, αφού οι άλλες τρεις που σημείωσε από τότε στην έδρα του Άρη ήταν για τα playoffs του πρωταθλήματος.

