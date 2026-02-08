ΑΕΚ: «Έκανα αλλαγή Πενράις και Πινέδα γιατί φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να περάσει εύκολα από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν 80% κατοχή, αλλά είδε τρεις παίκτες να βλέπουν με… ευκολία την κίτρινη κάρτα από τον Τζήλο. Αυτό οδήγησε τον Μάρκο Νίκολιτς να αντικαταστήσει νωρίς στο παιχνίδι τόσο τον Πενράις (46’), όσο και τον Πινέδα (55’).

Ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου και παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε δεύτερη κίτρινη και γι’ αυτό τους αντικατέστησε, ειδικά όσον αφορά στην περίπτωση του Σκωτσέζου, ο οποίος ήταν πολύ σωστός στις τοποθετήσεις του.

Επίσης, αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος έδωσε έντονο «κιτρινόμαυρο» χρώμα στο γήπεδο, λέγοντας ότι: «Για μένα MVP σήμερα ήταν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πήραμε τρεις σημαντικούς βαθμούς, σε μια αναμέτρηση που δεν ήταν τόσο εύκολη όπως φάνηκε στο τέλος. Δεν μας βοήθησε ο αγωνιστικός χώρος, ήταν λασπωμένος, ήταν πολύ μαλακός. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είχε όλους τους παίκτες πίσω από τη μπάλα. Πάντα είναι δύσκολο να τις ξεμπλοκάρεις τέτοιες άμυνες. Ήμασταν αγχωμένοι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν παίρναμε τις σωστές αποφάσεις. Προσπαθήσαμε πολύ από το κέντρο. Δεν τα καταφέραμε. Αλλάξαμε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε εσωτερικές αλλαγές. Τα επίπεδα της ενέργειάς μας ήταν διαφορετικά. Αυτό οδήγησε σε καλύτερες αποφάσεις και ευκαιρίες.

Το πρώτο τέρμα ουσιαστικά ξεμπλοκάρισε την εξέλιξη του παιχνιδιού και μετά το ματς εξελίχθηκε σε κάτι πιο αναμενόμενο και φυσιολογικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα δυο γκολ του Βάργκα, για το τέρμα του Γκρούγιτς. Το άξιζε πραγματικά. Και μου άρεσε μετά το γκολ του Μάρκο Γκρούγιτς που όλη η ομάδα έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Αυτό είναι δείγμα της καλής ατμόσφαιρας στην ομάδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα, για να μας στηρίξουν. Ήταν υπέροχη η στήριξη και χθες και σήμερα και μετά το τέλος. Για μένα MVP σήμερα ήταν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ».

Για το αν οι αλλαγές Πινέδα και Πενράις έγιναν λόγω των καρτών που είχαν πάρει ή ήταν λόγοι τακτικής: «Ξεκάθαρη απάντηση: Ναι επηρέασαν το σκεπτικό μου οι κίτρινες που είχαν πάρει. Βεβαίως στο κομμάτι του ο Πενράις ήταν πολύ σωστός στις τοποθετήσεις του. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκα. Όπως κι έκανα. Στο 50-50 ήταν ο Πινέδα. Σαφώς μπορεί να παίξει καλύτερα. Αλλά επίσης είχε δεχθεί κίτρινη. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκο. Από τη στιγμή που είχα τις δυνατότητες και επιλογές, δεν πήρα το ρίσκο. Ήταν η στιγμή να μπει και ο Μάνταλος που βοήθησε σημαντικά».