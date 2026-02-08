Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη-πρόκριση επί του Μεξικό
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 20:39
ΣΠΟΡ

Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη-πρόκριση επί του Μεξικό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στα δύο σετ τον Ροντρίγκο Πατσέκο και έστειλε την Ελλάδα στο World Group I του Davis Cup!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «σφράγισε» τη νίκη της εθνικής ομάδς επί του Μεξικού, στον αγώνα για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας επικράτησε του Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες με 6-1, 7-5 και διαμόρφωσε το 3-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο World Group 1.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι Ελλάδα-Μεξικό ξεκίνησε χθες (7/2), με την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη από τον Πασέκο Μέντες.

Ο Τσιτσιπάς νίκησε στη συνέχεια τον Αλαν Μαγκαντάν και σήμερα, στο πιο καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- παιχνίδι, οι Τσιτσιπάς/Σακελλαρίδης επικράτησαν στο διπλό των Πασέκο Μέντες/Μανταγκάν, πριν «κλείσει» τον αγώνα ο Στέφανος.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν
12 λεπτά πριν Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν
ΣΠΟΡ
Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!
16 λεπτά πριν Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ γυναικών: Νίκη πρωτιάς επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα ο Παναθηναϊκός
24 λεπτά πριν Βόλεϊ γυναικών: Νίκη πρωτιάς επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Φαλήρου - Βίντεο
47 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Φαλήρου - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved