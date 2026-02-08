Χάντμπολ: Προκρίθηκε η ΑΕΚ, στον τελικό με Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή

Onsports Team

Ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας στο χάντμπολ, με την Ένωση να προκρίνεται κόντρα στον Ιωνικό Ν.Φ. και να περνά στον τελικό όπου περίμεναν οι «ερυθρόλευκοι».

Η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της κυπελλούχου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών, καθώς επικράτησε 36-31 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στον δεύτερο ημιτελικό του final-4, που φιλοξενείται στο Καματερό.

Η Ενωση προκρίθηκε για 11η φορά στην ιστορία της στον τελικό, όπου την Δευτέρα (9/2, 17:00) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό/Ομιλο Ξυνή, στοχεύοντας στο έκτο της τρόπαιο.

Ο «Δικέφαλος», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τοριάνι που πέτυχε 12 γκολ, πήρε από νωρίς το «πάνω χέρι» στο παιχνίδι και έφτασε να προηγείται 15-9 στο 25΄, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 18-14. Ο Ιωνικός επιχείρησε την αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος και πλησίασε σε 20-18, με την ΑΕΚ να ξεφεύγει ξανά με +5 (24-19), αλλά τη διαφορά να μειώνεται ξανά στα δύο γκολ (27-25). Στην τελική ευθεία του αγώνα, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού βρήκε τις λύσεις σε άμυνα και επίθεση, διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στην τελική επικράτηση με 36-31.

Υπενθυμίζεται ότι στον άλλο ημιτελικό του final-4, ο Ολυμπιακός/Ομιλος Ξυνή επιβλήθηκε του ΓΑΣ Κιλκίς με 35-23.

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 7-5, 9-5, 11-8, 15-9, 18-14 (ημιχρ.), 20-17, 24-19, 27-22, 29-26, 33-28, 36-31.

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 4, Μπούτος, Παναγιώτου 9, Μπάρος 1, Ραντόισιτς 3, Πέριν 1, Αντωνιάδης, Τοριάνι 12, Κουκουλάς 4, Γκαράιν, Κολοβός, Τουρέ 1, Γκιμαράες, Στούμπερ 1, Ριμπέτ, Ντε Σόουζα.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Αϊβαλιώτης Σ. 5, Ραράκος 3, Κουκουλογένης, Κοτζιάς-Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 9, Βασιλείου 4, Μακρόγλου, Κοσκινάς 2, Νάκος 1, Ρούσος 3, Λιόλιος, Κολλύρης 2, Αραπακόπουλος, Αϊβαλιώτης Π.