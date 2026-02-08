Ομάδες

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Φαλήρου - Βίντεο
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 21:47
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Φαλήρου - Βίντεο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Δείτε το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Βισέντε Ταμπόρδα στο μεγάλο ντέρμπι της Super League. 

Στη πρώτη του καλή στιγμή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί! Στο 7ο λεπτό του αγώνα ξεδίπλωσε όμορφα την επίθεση του από τα δεξιά, με τον Τετέι να συνεργάζεται με τον Ταμπόρδα και τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να πλασάρει από την μικρή περιοχή, ανοίγοντας το σκορ!

Η μπάλα έκανε το... χατίρι στον Παναθηναϊκό, πέρασε κάτω από το σώμα του Τζολάκη και το 0-1 στο ντέρμπι ήταν γεγονός!

Αυτό είναι το τέταρτο γκολ του Ταμπόρδα με την φανέλα του Τριφυλλιού συνολικά και τρίτο το τελευταίο διάστημα!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ:

.



