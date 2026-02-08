Βόλεϊ γυναικών: Νίκη πρωτιάς επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα ο Παναθηναϊκός

Οnsports Team

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 3-1 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος

Νικηφόρα πέρασε από τη Μίκρα ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 3-1 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25) του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών. Οι «πράσινες» βρίσκονται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ούσες αήττητες και στο +5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινες» έκαναν βήμα πρωτιάς στη regular season του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι παίκτριες του Αλεσάντρο, ακόμη και αν ηττηθούν στο «Μελίνα Μερκούρη» από τον Ολυμπιακό, δύσκολα δεν θα τερματίσουν στην κορυφή έχοντας το πλεονέκτημα έδρας έως το τέλος.

Οι «ασπρόμαυρες» από την άλλη έμειναν στην 5η θέση με 28 βαθμούς, πέντε λιγότερους από τον ΑΟ Θήρας και ουσιαστικά λένε «αντίο» στην τετράδα που δύσκολα θα μπει κάποια ομάδα σφήνα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Πανιώνιο και ΑΟ Θήρας.

Τα σετ: 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25) σε 104′



Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 24 (18/46 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Τοντάι 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 14 (12/28 επ., 2 μπλοκ, 42% υπ. – 16% άριστες), Κότσιτς 6 (3/8 επ., 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1 άσσος), Μπάκα 12 (12/31 επ., 47% υπ. – 25% άριστες) / Καραμπάση (λ, 65% υπ. – 29% άριστες), Κουρτίδου (λ), Απλαδά 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ), Αντύπα 1 (1/5 επ.), Θεοδοσίου, Καραφουλίδου, Τσοχατζή.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 16 (15/29 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 32% άριστες), Στράντζαλη 1 (1/6 επ., 25% υπ. – 8% άριστες), Μπένετ 22 (19/35 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 13 (11/16 επ., 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 7 (2/5 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 38% υπ. – 25% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάννη 7 (2/3 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ράπτη, Λαμπκόφσκα 11 (10/24 επ., 1 μπλοκ, 61% υπ. – 44% άριστες), Κωνσταντίνου.

Αλεσάντρο Κιαπίνι: «Είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί ξεκινήσαμε νευρικά στο πρώτο σετ. Στα μισά του δευτέρου σετ επιστρέψαμε και είμαι ικανοποιημένος με την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μου».

Ευαγγελία Τάνη: «Κανένα ματς δεν εξαρτάται από έναν αθλητή στο βόλεϊ, βοήθησαν όλες οι συμπαίκτριες μου. Υπάρχει κούραση και ο κόουτς το διαχειρίζεται πολύ σωστά αυτό. Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη και για ψυχολογικούς λόγους γιατί τον ΠΑΟΚ θα τον αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες. Εμείς τα δίνουμε όλα, δίνουμε το 110%, μελετάμε και σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, μένουμε συγκεντρωμένες και ακολουθούμε το πλάνο μας».

Συνοπτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

Ολυμπιακός – Ηλυσιακός 3-0 (25-10, 25-16, 25-15)

Μαρκόπουλο – Άρης 2-3 (25-18, 22-25, 30-28, 20-25, 12-15)

Μίλων – ΖΑΟΝ 3-1 (25-21, 25-18, 16-25, 25-22)

ΑΟ Θήρας – ΑΕΚ 3-0 (26-24, 25-17, 25-22)

Θέτις – Πανιώνιος 3-1 (25-21, 25-19, 21-25, 25-13)

ΠΑΟΚ–Παναθηναϊκός 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

=========================

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 51-13 47

Ολυμπιακός 46-16 42

Πανιώνιος 42-24 36

ΑΟ Θήρας 41-24 33

ΠΑΟΚ 36-29 28

ΖΑΟΝ 34-33 27

ΑΕΚ 32-32 25

Θέτις Βούλας 34-40 22

Μίλωνας 23-40 18

Μαρκόπουλο 21-46 11

Άρης 16-44 11

Ηλυσιακός 12-47 6