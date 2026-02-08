Ομάδες

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα έχασαν σε κενή εστία Ζέλσον και Παντελίδης - Δείτε βίντεο
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:35
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα έχασαν σε κενή εστία Ζέλσον και Παντελίδης - Δείτε βίντεο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ζέλσον Μαρτίνς και Παύλος Παντελίδης έχασαν γκολ που... δεν χάνονται, με τον δείκτη του σκορ να παραμένει στο 0-1 μέχρι το τέλος του αγώνα.

Απίθανες ευκαιρίες χάθηκαν στο ντέρμπι!

Τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό έχασε ο Ολυμπιακός στο 78' της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Ο Ποντένσε γύρισε τη μπάλα στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ σχεδόν από την γραμμή του τέρματος, σε κενή εστία! 

Ένα λεπτό αργότερα ανάλογη ευκαιρία έχασε ο Παύλος Παντελίδης από γύρισμα του Ζαρουρί!

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ:

,



