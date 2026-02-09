Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από τον «πράσινο» θρίαμβο στο Καραϊσκάκη - Βίντεο

Οnsports Team

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός : Δείτε τα highlights του μεγάλου ντέρμπι στο Καραϊσκάκη για την 20ή αγωνιστική Super League.

Με σκόρερ τον Βισέντε Ταμπόρδα στο 7’, MVP τον Σωτήρη Κοντούρη και το... τέλειο παιχνίδι απ’ τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Super League και πλησίασε την τετράδα, «γκρεμίζοντας» τους «ερυθρόλευκους» από την κορυφή.

Δείτε το γκολ και τις απίθανες χαμένες ευκαιρίες σε κενή εστία: