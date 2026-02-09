Ταμπόρδα: «Αυτό το αποτέλεσμα να είναι σημείο νέου ξεκινήματος»

Onsports Team

Ο σκόρερ του ντέρμπι αιωνίων που έκρινε την αναμέτρηση, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για το γκολ και το αποτέλεσμα που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο.

Οι δηλώσεις του Βιθέντε Ταμπόρδα μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, δύσκολος αγώνας εκτός έδρας. Κάναμε τα πράγματα πολύ καλά, ανοίξαμε το σκορ από νωρίς στο παιχνίδι και ξέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη και το γκολ που πέτυχα.

Στο ποδόσφαιρο αυτού του είδους οι αγώνες κρίνονται στις μικρές λεπτομέρειες. Απόψε κάναμε τα πράγματα σωστά και ελπίζω αυτό το αποτέλεσμα να αποτελέσει σημείο ενός νέου ξεκινήματος ώστε να μπορέσουμε χωρίς λάθη να πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα για νίκες.

Πριν από τον αγώνα λέγαμε ότι το παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία, για δύο λόγους, να νικήσουμε για το πρωτάθλημα και για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Δεν έχουμε πολύ χρόνο να το γιορτάσουμε, από αύριο πρέπει να σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ και θέλω να πιστεύω ότι κερδίζοντας κι εκεί να οδηγήσουμε την ομάδα σε ακόμη έναν τελικό».