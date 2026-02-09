Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 00:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι

Ο Ιταλός μετά το ντέρμπι πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις στην αυχενική μοίρα για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Δεν ήταν όλα καλά για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η νίκη ήρθε για το «τριφύλλι», όμως δεν έλειψαν για ακόμη μια φορά τα προβλήματα τραυματισμών.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια φάνηκε να τραυματίζεται στην αναμέτρηση. Έτσι, αμέσως μετά την αναμέτρηση πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική αυχενικής μοίρας, προκειμένου να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από τον «πράσινο» θρίαμβο στο Καραϊσκάκη - Βίντεο
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από τον «πράσινο» θρίαμβο στο Καραϊσκάκη - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Ταμπόρδα: «Αυτό το αποτέλεσμα να είναι σημείο νέου ξεκινήματος»
2 ώρες πριν Ταμπόρδα: «Αυτό το αποτέλεσμα να είναι σημείο νέου ξεκινήματος»
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved