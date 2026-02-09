Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι

Onsports Team

Ο Ιταλός μετά το ντέρμπι πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις στην αυχενική μοίρα για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Δεν ήταν όλα καλά για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η νίκη ήρθε για το «τριφύλλι», όμως δεν έλειψαν για ακόμη μια φορά τα προβλήματα τραυματισμών.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια φάνηκε να τραυματίζεται στην αναμέτρηση. Έτσι, αμέσως μετά την αναμέτρηση πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική αυχενικής μοίρας, προκειμένου να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.