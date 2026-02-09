Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»

Οnsports Team

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την ήττα που γνώρισε η ομάδα του με 0-1.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο ματς, μέχρι το 7ο λεπτό, όταν κάναμε ένα λάθος και δεχθήκαμε το γκολ από ένα δικό μας λάθος, μια λάθος πάσα, η μπάλα πέρασε οριακά στο τέρμα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κλείστηκε και δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε.

Έτσι πέρασε το πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλή δουλειά στο ανασταλτικό κομμάτι για να μην μας επιτρέψει να βρούμε γκολ. Τον ενδιέφερε περισσότερο να μην δεχθεί γκολ, παρά να σκοράρει δεύτερο, αλλά το πλάνο του πέτυχε».

Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».