Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»
Οnsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 00:00
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την ήττα που γνώρισε η ομάδα του με 0-1.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο ματς, μέχρι το 7ο λεπτό, όταν κάναμε ένα λάθος και δεχθήκαμε το γκολ από ένα δικό μας λάθος, μια λάθος πάσα, η μπάλα πέρασε οριακά στο τέρμα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κλείστηκε και δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε.

Έτσι πέρασε το πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλή δουλειά στο ανασταλτικό κομμάτι για να μην μας επιτρέψει να βρούμε γκολ. Τον ενδιέφερε περισσότερο να μην δεχθεί γκολ, παρά να σκοράρει δεύτερο, αλλά το πλάνο του πέτυχε».

Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Καλάμπρια μετά το ντέρμπι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από τον «πράσινο» θρίαμβο στο Καραϊσκάκη - Βίντεο
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από τον «πράσινο» θρίαμβο στο Καραϊσκάκη - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Ταμπόρδα: «Αυτό το αποτέλεσμα να είναι σημείο νέου ξεκινήματος»
2 ώρες πριν Ταμπόρδα: «Αυτό το αποτέλεσμα να είναι σημείο νέου ξεκινήματος»
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Πέτυχε το πλάνο του Παναθηναϊκού, δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved