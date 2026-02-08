Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινες» ψυχάρες «άλωσαν» το Φάληρο!

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων», επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα στο 7'.

Παναθηναϊκός θρίαμβος μέσα στο Καραϊσκάκη!

Με σκόρερ τον Βισέντε Ταμπόρδα στο 7’ και μαχητική διάθεση στην άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Super League και πλησίασε την τετράδα, «γκρεμίζοντας» τους «ερυθρόλευκους» από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» δεν κινδύνεψαν σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση τη φάση του 79', όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς αστόχησε σε κενή εστία από το ένα μέτρο, ενώ το ίδιο συνέβη ένα λεπτό αργότερα στην απέναντι περιοχή, με τον Παύλο Παντελίδη να χάνει σίγουρο γκολ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ντέρμπι ξεκίνησε με μία καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό μόλις στο 2ο λεπτό, όταν από πάσα του Κοστίνια, ο Ταρέμι έφυγε στην πλάτη της άμυνας κι έκανε μία σέντρα-σουτ την οποία απέκρουσε με τα πόδια ο Λαφόν.

Στην πρώτη οργανωμένη επίθεσή του ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Βισέντε Ταμπόρδα στο 7ο λεπτό. Ο Αργεντινός συνεργάστηκε με τον Τεττέη, ο οποίος του επέστρεψε την μπάλα από πλάγια θέση. Ο Ταμπόρδα πήρε την κόντρα και πλάσαρε από δύσκολη γωνία, με την μπάλα να περνάει απ’ τον Τζολάκη, αλλά κι απ’ τη γραμμή -παρά την προσπάθεια του Κοστίνια- για το «πράσινο» 1-0.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει αμέσως και στο 11’ έπειτα από σέντρα του Ποντένσε, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Λαφόν, ενώ στο 17’ το σουτ του Έσε από πλάγια θέση βρήκε σε ετοιμότητα τον Ιβοριανό γκολκίπερ.

Στο 30’ το σουτ του Ποντένσε κόντραρε και πέρασε λίγο άουτ/κόρνερ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό (31’) από γύρισμα του Αντίνο με το κεφάλι, η δεύτερη κεφαλιά του Τεττέη πέρασε λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει μία πολύ γρήγορη κόντρα με τον Τεττέη στ 38’, όμως ο Ορτέγκα γύρισε γρήγορα και πρόλαβε να τον σταματήσει, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 1-0 για τους «πράσινους».

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός είχε μία μεγάλη στιγμή στο 61’ όταν σε γρήγορη αντεπίθεση, ο Ποντένσε «έσπασε» την μπάλα προς τα έξω στον Ελ Κααμπί, όμως το τελείωμά του πέρασε άουτ, ενώ στο 62’ ένα πολύ ωραίο σουτ του Αντίνο έξω απ’ την περιοχή βρήκε σε ετοιμότητα τον Τζολάκη που απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 76’ ο Ολυμπιακός έχασε μία μεγάλη ευκαιρία όταν ο Ταρέμι πήρε την διεκδίκηση απ’ τον Ίνγκασον κι «έσπασε» την μπάλα προς τα έξω όμως το πλασέ του Ποντένσε που βρήκε μετά και στον Ζέλσον πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια.

Δύο λεπτά μετά οι Πειραιώτες έχασαν ανεπανάληπτη ευκαιρία όταν από συνεργασία των Ταρέμι και Ποντένσε και γύρισμα του Πορτογάλου, ο Ζέλσον απ’ τα δύο μέτρα έστειλε την μπάλα πάνω απ’ τα δοκάρια!

Στο 80’ ο Παντελίδης... μιμήθηκε τον παίκτη του Ολυμπιακού, όταν από γύρισμα του Ζαρουρί, εντελώς αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ από τα δύο μέτρα, ενώ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε γκολ του Παντελίδη για οφσάιντ στην εκκίνηση της φάσης έπειτα από την πάσα του Σιώπη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46’ Ζέλσον), Ρέτσος, Μπιανκόν (86’ Μουζακίτης), Ορτέγκα, Έσε (86’ Γιαζίτζι), Σιπιόνι (64’ Τσικίνιο), Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64’ Κλέιτον).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια (87’ λ.τρ. Κώτσιρας), Σιώπης, Κοντούρης (87’ Βιλένα), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (70’ Ζαρουρί), Αντίνο (77’ Παντελίδης), Τεττέη (70’ Σφιντέρσκι).