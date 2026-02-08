Ομάδες

Euroleague: Μέχρι και έναν μήνα εκτός δράσης ο Πάντερ
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:59
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα

Euroleague: Μέχρι και έναν μήνα εκτός δράσης ο Πάντερ

Σημαντική απώλεια για τους «μπλαουγκράνα» καθώς θα χρειαστεί να πορευτούν χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους για τις ερχόμενες εβδομάδες.

Ο Κέβιν Πάντερ τραυματίστηκε στο ματς της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπασκόνια για την Euroleague. Οι εξετάσεις που έκανε ο Αμερικανός, «έδειξαν» πως έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό του αριστερού μηρού.

Το μυϊκό πρόβλημα θα τον κρατήσει εκτός από 2 έως 4 εβδομάδες, όπως ενημέρωσε η Μπαρτσελόνα. Έτσι θα χάσει όπως φαίνεται το Final Eight του Ισπανικού Κυπέλλου.

Φέτος ο Πάντερ έχει 15.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 27’20” σε 27 παιχνίδια της Euroleague.



