Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: LIVE το μεγάλο ντέρμπι της Super League
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 08 Φεβρουαρίου 2026, 20:22
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: LIVE το μεγάλο ντέρμπι της Super League

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη στο μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Super League.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Γ.Καραϊσκάκης», (21:00, CosmoteSport 1 HD) για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Με τους δύο συλλόγους να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους πλέον στο πρωτάθλημα, αλλά να θέλουν το ίδιο απεγνωσμένα τη νίκη.

Από τη μία, ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, διεκδικώντας μέχρι το φινάλε το πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του και τα νοκ άουτ ματς του Champions League.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός που παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και κινδυνεύει να μία από τώρα εκτός όλων των στόχων του. Δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι με την πλάτη στον τοίχο στο Κύπελλο μετά το 0-1 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και κινδυνεύει να μείνει κι εκτός τετράδας στη Super League. Το μόνο που του έχει απομείνει είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη.

Διαιτητής: Λάμπρεχτς
Βοηθοί: Βέιρντ, Μόντενι
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Βερμπούμεν, Μπούρντεντ’ Χουΐ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ στο ντέρμπι του Φαλήρου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ στο ντέρμπι του Φαλήρου
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο λόγος που ο Ταμπόρδα ξεκίνησε αντί του Μπακασέτα

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο λόγος που ο Ταμπόρδα ξεκίνησε αντί του Μπακασέτα
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι του Φαλήρου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι του Φαλήρου

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή και γκολ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
2 λεπτά πριν LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (τελικό): Χωρίς νικητή και γκολ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: «Απόδραση» από το «Άνφιλντ» στις καθυστερήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι
10 λεπτά πριν Premier League: «Απόδραση» από το «Άνφιλντ» στις καθυστερήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο λόγος που ο Ταμπόρδα ξεκίνησε αντί του Μπακασέτα
18 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο λόγος που ο Ταμπόρδα ξεκίνησε αντί του Μπακασέτα
ΣΠΟΡ
Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη-πρόκριση επί του Μεξικό
23 λεπτά πριν Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη-πρόκριση επί του Μεξικό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved