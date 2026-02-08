Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο λόγος που ο Ταμπόρδα ξεκίνησε αντί του Μπακασέτα

Οnsports Team

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός : Ο λόγος για την επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ να μην ξεκινήσει με τον Μπακασέτα στο ντέρμπι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε μία μίνι έκπληξη στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 20ή αγωνιστική της Super League που θα ξεκινήσει στις 21:00 της Κυριακής (8/2).

Συγκεκριμένα άφησε εκτός αρχικής σύνθεσγς τον Τάσο Μπακασέτα κι έδωσε φανέλα βασικού στον Βισέντε Ταμπόρδα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αρχηγός των «πράσινων» ήταν αρκετά καταπονημένος από τα σερί παιχνίδια και προτιμήθηκε να μην ξεκινήσει στην ενδεκάδα και να προφυλαχθεί.

Είναι πάντως σε θέση να αγωνιστεί για ένα διάστημα, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.