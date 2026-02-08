Ομάδες

Λουτσέσκου: «Σπουδαία προσπάθεια από τα παιδιά»
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 21:25
SUPER LEAGUE / Άρης / ΠΑΟΚ

Λουτσέσκου: «Σπουδαία προσπάθεια από τα παιδιά»

Παρά την ισοπαλία, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του στην έδρα του Άρη.

Οι δηλώσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά το Άρης – ΠΑΟΚ:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το αποτέλεσμα. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα, με δύο ντέρμπι, κόντρα σε αντιπάλους όπως ο Άρης που μπόρεσε να προετοιμάσει το ματς μία εβδομάδα όπως ήθελε.

Τα παιδιά κάνανε μία σπουδαία προσπάθεια και όλοι στο σύλλογο εκτιμούμε αυτά που κάνουν φέτος, ο αντίπαλος είχε μόνο μία ευκαιρία, αυτή στο τέλος και θα ήταν άδικο να κερδίσει έτσι το ματς.

Τα παιδιά έβγαλαν μία τρομερή μαχητικότητα κόντρα σε μία ομάδα που στο πρόγραμμα των αγώνων που έχει σημαδεύει πάντα αυτά με τον ΠΑΟΚ, εμείς λειτουργήσαμε πολύ καλά και με και χωρίς τη μπάλα, το μόνο που δεν με ικανοποιεί είναι οι πέντε μεγάλες ευκαιρίες που δεν μπορέσαμε να μετουσιώσουμε σε γκολ».

 



