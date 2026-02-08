Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν

Onsports Team

Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τσεχίας, η Βικτόρια Πλζεν νίκησε 3-1 την Σλόβαν Λίμπερετς και εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι-οφ του Europa League προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Κρτσικ στο 8΄ και του Σουαρέ στο 43΄. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 48΄ με τον Μάσεκ, αλλά ο Βισίνσκι στο 76΄ «σφράγισε» τη νίκτη της Βικτόρια.

Ο Μάρτιν Χίσκι παρέταξε τους Βίγκελε, Μέμιτς, Γεμέλκα, Κρτσικ, Ντόσκι, Χροσόφσκι, Τσερβ, Σουαρέ (90΄ Βαλέντα), Λάντρα (62΄ Σόικα), Βισίνσκι (83΄ Κάντλετς), Λαουάλ (62΄ Βασούλιν)