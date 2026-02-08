Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 22:22
EUROPA LEAGUE

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν

Η προσεχής αντίπαλος των «πράσινων» στο Europa League, επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Σλόβαν Λίμπερετς.

Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τσεχίας, η Βικτόρια Πλζεν νίκησε 3-1 την Σλόβαν Λίμπερετς και εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι-οφ του Europa League προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Κρτσικ στο 8΄ και του Σουαρέ στο 43΄. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 48΄ με τον Μάσεκ, αλλά ο Βισίνσκι στο 76΄ «σφράγισε» τη νίκτη της Βικτόρια.

Ο Μάρτιν Χίσκι παρέταξε τους Βίγκελε, Μέμιτς, Γεμέλκα, Κρτσικ, Ντόσκι, Χροσόφσκι, Τσερβ, Σουαρέ (90΄ Βαλέντα), Λάντρα (62΄ Σόικα), Βισίνσκι (83΄ Κάντλετς), Λαουάλ (62΄ Βασούλιν)



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν
11 λεπτά πριν Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα νίκη για την ανεβασμένη Βικτόρια Πλζεν
ΣΠΟΡ
Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!
15 λεπτά πριν Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ γυναικών: Νίκη πρωτιάς επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα ο Παναθηναϊκός
22 λεπτά πριν Βόλεϊ γυναικών: Νίκη πρωτιάς επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Φαλήρου - Βίντεο
45 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Φαλήρου - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved