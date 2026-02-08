Ομάδες

Χιμένεθ: «Η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα»
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 21:17
SUPER LEAGUE / Άρης

Χιμένεθ: «Η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα»

Ο προπονητής του Άρη μίλησε για το ματς με τον ΠΑΟΚ τονίζοντας πως το 0-0 δεν τον αφήνει ικανοποιημένο καθώς η ομάδα του έπαιζε στην έδρα της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το 0-0 στο Άρης – ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ήρθε να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάρουμε τη νίκη, με πιο χαρακτηριστική την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα τα έδωσε όλα στο γήπεδο, όμως για εμένα η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές αποκτήσεις που αγωνίστηκαν απόψε, έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βασίζεται σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το 100% του εαυτού τους».

 



