Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι του Φαλήρου

Οnsports Team

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός : Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα των Πειραιωτών στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Super League.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Γ.Καραϊσκάκης», (21:00, CosmoteSport 1 HD) για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Με τους δύο συλλόγους να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους πλέον στο πρωτάθλημα, αλλά να θέλουν το ίδιο απεγνωσμένα τη νίκη.

Από τη μία, ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, διεκδικώντας μέχρι το φινάλε το πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του και τα νοκ άουτ ματς του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο ντέρμπι του Φαλήρου.

Ο Βάσκος τεχνικός, επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Ρέτσο και Μπιανκόν.

Έσε και Σιπιόνι ξεκινούν στη μεσαία γραμμή, Ποντένσε και Ροντινέι στα «φτερά» της επίθεσης και ο Ταρέμι προωθημένος μαζί με τον Ελ Κααμπί, με τον Ελ Κααμπί που μπήκε στην «ερυθρόλευκη» αποστολή, μετά την απουσία του στα παιχνίδια με ΑΕΚ και Αστέρα AKTOR, να μένει στον πάγκο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.