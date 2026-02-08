Premier League: «Απόδραση» από το «Άνφιλντ» στις καθυστερήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι

Onsports Team

Οι «πολίτες» πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα της Λίβερπουλ με 2-1 και διατήρησαν τις ελπίδες τους για τίτλο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Σπουδαίο «διπλό» πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ». Οι «πολίτες» επικράτησαν με συναρπαστικό τρόπο της Λίβερπουλ, με τελικό σκορ το 1-2. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα διατήρησε την απόστασή της απ’ την κορυφή στους 6 βαθμούς.

Το ματς στο Λίβερπουλ ήταν συναρπαστικό. Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν στο 74’ με τον Σόμποσλαϊ. Η Σίτι ισοφάρισε δέκα λεπτά μετά με τον Μπερνάντο Σίλβα. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «πολίτες» κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Νούνιες απ’ τον Άλισον και ο Χάαλαντ έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

PREMIER LEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26' Μπογκλ, 30' Οκαφόρ, 49' Κάλβερτ-Λιούιν - 86' Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0

(37' Μπεμό, 81' Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0

(42' Θουμπιμέντι, 66', 90'+ Γκιοκέρες)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1

(55' Ράγιαν - 22' Ρότζερς)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2

(13' Σάμερβιλ, 26' Καστεγιάνος)

Φούλαμ-Έβερτον 1-2

(18' αυτ. Μικολένκο - 76' Ντιούσμπερι-Χολ, 83'αυτ. Λένο)

Γουλβς-Τσέλσι 1-3

(54' Αροκοντάρε-13'πεν., 35'πεν. 38' Πάλμερ)

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3

(24' Μπότμαν, 79'πεν. Γκιμαράες - 37' Γιάνελτ, 45+2'πεν. Τιάγκο, 85' Ουαταρά)

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(61' Σαρ)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(74' Σόμποσλαϊ-84' Σίλβα, 90'+ πεν. Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 50

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 44

Τσέλσι 43

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 39

Έβερτον 37

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Μπόρνμουθ 34

Νιούκαστλ 33

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Τότεναμ 29

Λιντς 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 23

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8