Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το ντέρμπι στο «μηδέν»

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Αθανασιάδης κι ο Γίρι Παβλένκα έκαναν εντυπωσιακές επεμβάσεις και «σφράγισαν» το 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κι είχε πιο κλασικές ευκαιρίες, με κορυφαίες το τετ-α-τετ του Κίριλ Ντεσπόντοφ και το «ψαλιδάκι» του Δημήτρη Πέλκα.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης και στις δύο περιπτώσεις δήλωσε «παρών». Γενικότερα, ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε την καλύτερη φετινή εμφάνιση του.

«Παρών» όταν χρειάστηκε δήλωσε κι ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος έκανε τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του Φαμπιάνο στην τελευταία σπουδαία στιγμή του αγώνα.

Η εξέλιξη του Άρης - ΠΑΟΚ

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους φιλοξενούμενους. Με ωραία προσποίηση ο Πέλκας (3’) ξεγέλασε τον Τεχέρο και έπιασε το βολέ, αλλά η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μετά από ένα διάστημα έντασης και καρτών, ο ΠΑΟΚ απείλησε εκ νέου, με τον Ζαφείρη (11’) να πλασάρει αδύναμα πάνω στον Αθανασιάδη, μετά από κακή εκτίμηση τον Χόνγκλα. Οι ευκαιρίες για τους «ασπρόμαυρους» τρίτωσαν, όταν ο Ζίβκοβιτς (19’) από το ύψος του πέναλτι σούταρε ψηλά.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν λίγο περισσότερο την μπάλα στη συνέχεια, όμως στάθηκαν και τυχεροί, όταν στο σουτ του Πέλκα (25’) εκτός περιοχής η μπάλα κόντραρε δις και πέρασε εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστία του Αθανασιάδη. Οι «κίτρινοι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή με τον Μορόν (34’), ο οποίος βρέθηκε πλάγια στα αριστερά και σούταρε διαγώνια, με τον Παβλένκα να βρίσκει την μπάλα λίγο με το πόδι, παραχωρώντας κόρνερ.

Από την εκτέλεση του οποίου, ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ. Ο Κένι κέρδισε την μπάλα από τον Φαντιγκά, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τον Ντεσπόντοφ (35’) τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη, αλλά ο 32χρονος τερματοφύλακας σταμάτησε με το αριστερό πόδι το πλασέ του Βούλγαρου εξτρέμ. Ήταν κι η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους που είχε ξεκάθαρα τους «ασπρόμαυρους» σε πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά να μην μπορούν να νικήσουν τον Αθανασιάδη.

Το δεύτερο φάνηκε πως θα είναι διαφορετικό, αφενός επειδή οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι, με το δεξί πλασέ του Ράτσιτς (47’) να μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία ο Παβλένκα, αφετέρου επειδή ανέβασαν πιο ψηλά την άμυνά τους. Σε αυτά, προστέθηκε κι η αναγκαστική αλλαγή του Ντεσπόντοφ – πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο – με τον Λουτσέσκου να περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Τάισον.

Ο Χιμένεθ αιφνιδίασε καθώς «έριξε» στο ντέρμπι τον Κουαμέ, μόλις δύο 24ωρα μετά την ανακοίνωση απόκτησης του Ιβοριανού φορ. Η άλλη αλλαγή, ο Δώνης (63’), προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μια αναμπουμπούλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, στοπάροντας και σουτάροντας άστοχα. Ακολούθησε μία διπλή απειλή από τον Ζίβκοβιτς (64’, 65’ – σαφώς πιο σημαντική στιγμή η δεύτερη), για να γίνει το παιχνίδι στη συνέχεια πιο αργό.

Ο Χιμένεθ χρησιμοποίησε και τον Γκαρέ – που επίσης έφτασε μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη – ελπίζοντας ότι οι «νέοι» θα εκπλήξουν. Δεν πήρε, όμως, πολλά πράγματα. Στο 87’, από λόμπα του Μπάμπα, ο Οζντόεφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο ο Ρώσος ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Αθανασιάδης, με τη συμπλήρωση των 90’, με απίθανη εκτίναξη σταμάτησε το τρομερό ψαλιδάκι του Πέλκα, μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, στη φάση της αγωνιστικής – και όχι μόνο – με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους, αφού στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παβλένκα με τη γροθιά έδιωξε εντυπωσιακά την καρφωτή κεφαλιά του Φαμπιάνο, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Χόνγκλα, Πέρεθ, Κουαμέ, Τεχέρο – Ζαφείρης, Βολιάκο, Τάισον.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Γένσεν (88’ Αλφαρέλα), Χόνγκλα, Πέρεθ (72’ Γκαρέ), Μορόν (59’ Κουαμέ), Ντουντού (59’ Δώνης).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (83’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ (57’ Τάισον), Γιακουμάκης (83’ Γερεμέγεφ).