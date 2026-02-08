Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ στο ντέρμπι του Φαλήρου

Οnsports Team

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός : Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Τριφυλλιού στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Super League.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Γ.Καραϊσκάκης», (21:00, CosmoteSport 1 HD) για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Με τους δύο συλλόγους να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους πλέον στο πρωτάθλημα, αλλά να θέλουν το ίδιο απεγνωσμένα τη νίκη.

O Παναθηναϊκός που παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και κινδυνεύει να μία από τώρα εκτός όλων των στόχων του. Δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι με την πλάτη στον τοίχο στο Κύπελλο μετά το 0-1 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και κινδυνεύει να μείνει κι εκτός τετράδας στη Super League. Το μόνο που του έχει απομείνει είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του στο Φάληρο κι έχει μια μεγάλη έκπληξη.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε έναν σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα. Ο Αλμπάν Λαφόν ξεκινάει κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Τιν Γεντβάι να είναι οι τρεις της αμυντικής γραμμής.

Οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργος Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας.

Στο χώρο του κέντρου ξεκινούν οι Σωτήρης Κοντούρης και Μανώλης Σιώπης, με τον Βισέντε Ταμπόρδα και τον Σαντίνο Αντίνο να βρίσκονται πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τετέι.

