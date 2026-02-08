Πόλο: Συνεχίζει αήττητος ο Παναθηναϊκός - Πέρασε και από τη Νέα Σμύρνη
Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Σμύρνη και συνεχίζει με το απόλυτο νικών στη Waterpolo League ανδρών, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν 17-15, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπανικολάου, που πέτυχε έξι τέρματα.
Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη είχε διαρκώς το προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +4 (10-6), αλλά οι γηπεδούχοι με κορυφαίο τον Αλέξανδρο Γούνα (πέντε τέρματα) δεν τα παράτησαν και πάλεψαν ως το τέλος, χωρίς να μπορέσουν να κάνουν την ανατροπή. Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις 27/2 στην Πάτρα, όταν θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό του κυπέλλου.
Στο μεταξύ, το Παλαιό Φάληρο εξασφάλισε οριστικά την τέταρτη θέση του Α΄ ομίλου και τη συμμετοχή του στο «καλό» γκρουπ της Β΄ φάσης, νικώντας στη Βουλιαγμένη τον -τυπικά γηπεδούχο- ΝΟ Χανίων με 12-9. Ο ΑΟΠΦ πέρυσι είχε χρειαστεί να φτάσει στα πλέι-άουτ για να μείνει στην κατηγορία, φέτος όμως εμφανίστηκε πολύ βελτιωμένος και καταφέρνει να μπει στην πρώτη οκτάδα της Β΄ φάσης, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κινδυνέψει με υποβιβασμό.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
=========
Εθνικός-Χίος 9-12
ΝΟ Πατρών-Βουλιαγμένη 7-20
Χανιά-Παλ. Φάληρο 9-12
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 15-17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Παναθηναϊκός 254-104 39
Βουλιαγμένη 222-116 33
Πανιώνιος 238-167 27
Παλαιό Φάληρο 136-178 19
Εθνικός 155-191 15
Χίος 141-195 13
ΝΟ Πατρών 137-249 4
Χανιά 119-202 4
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
=========
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 6-17
ΟΦΘ-Λάρισα 20-14
Γλυφάδα-Περιστέρι 11-13
Απόλλων Σμύρνης-Υδραϊκός 20-12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Ολυμπιακός 305-91 39
Απόλλων Σμύρνης 300-123 36
ΠΑΟΚ 171-153 21 -12αγ.
Γλυφάδα 163-206 18
Περιστέρι 150-187 15
Υδραϊκός 157-167 15
ΟΦΘ 121-216 9 -12αγ.
Λάρισα 105-329 0