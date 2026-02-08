Πόλο: Συνεχίζει αήττητος ο Παναθηναϊκός - Πέρασε και από τη Νέα Σμύρνη

Οnsports Team

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Σμύρνη και συνεχίζει με το απόλυτο νικών στη Waterpolo League ανδρών, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 17-15, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπανικολάου, που πέτυχε έξι τέρματα.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη είχε διαρκώς το προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +4 (10-6), αλλά οι γηπεδούχοι με κορυφαίο τον Αλέξανδρο Γούνα (πέντε τέρματα) δεν τα παράτησαν και πάλεψαν ως το τέλος, χωρίς να μπορέσουν να κάνουν την ανατροπή. Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις 27/2 στην Πάτρα, όταν θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό του κυπέλλου.

Στο μεταξύ, το Παλαιό Φάληρο εξασφάλισε οριστικά την τέταρτη θέση του Α΄ ομίλου και τη συμμετοχή του στο «καλό» γκρουπ της Β΄ φάσης, νικώντας στη Βουλιαγμένη τον -τυπικά γηπεδούχο- ΝΟ Χανίων με 12-9. Ο ΑΟΠΦ πέρυσι είχε χρειαστεί να φτάσει στα πλέι-άουτ για να μείνει στην κατηγορία, φέτος όμως εμφανίστηκε πολύ βελτιωμένος και καταφέρνει να μπει στην πρώτη οκτάδα της Β΄ φάσης, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κινδυνέψει με υποβιβασμό.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

=========

Εθνικός-Χίος 9-12

ΝΟ Πατρών-Βουλιαγμένη 7-20

Χανιά-Παλ. Φάληρο 9-12

Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 15-17

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Παναθηναϊκός 254-104 39

Βουλιαγμένη 222-116 33

Πανιώνιος 238-167 27

Παλαιό Φάληρο 136-178 19

Εθνικός 155-191 15

Χίος 141-195 13

ΝΟ Πατρών 137-249 4

Χανιά 119-202 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

=========

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 6-17

ΟΦΘ-Λάρισα 20-14

Γλυφάδα-Περιστέρι 11-13

Απόλλων Σμύρνης-Υδραϊκός 20-12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 305-91 39

Απόλλων Σμύρνης 300-123 36

ΠΑΟΚ 171-153 21 -12αγ.

Γλυφάδα 163-206 18

Περιστέρι 150-187 15

Υδραϊκός 157-167 15

ΟΦΘ 121-216 9 -12αγ.

Λάρισα 105-329 0